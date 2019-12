Een auto is in de nacht van zondag op maandag over de kop geslagen op de Buikslotermeerdijk in Amsterdam. Kort daarvoor was de bestuurder tegen rotsblokken, die langs de rijbaan stonden, opgereden.

Na het ongeluk verliet de bestuurder zijn auto. Hij werd door een passant aangetroffen op de toerit van de A10 Noord in de richting van de Zeeburgertunnel.

De politie trof de bestuurder met een hoofdwond aan. Hij is door agenten naar huis gebracht.

De auto van de man is total loss. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.