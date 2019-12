Een vrouw is zaterdagmiddag overleden nadat ze uit een hotel op de Vijzelstraat in Amsterdam viel. Volgens een politiewoordvoerder is er sprake van een noodlottig ongeval.

Het slachtoffer raakte bij de val de bovenleiding van de tram. Meerdere trams moesten daardoor tijdelijk omrijden.

Het is onduidelijk of de vrouw een toerist was. Ook is het onbekend waardoor de vrouw viel.