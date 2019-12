Een massagesalon in de wijk Osdorp in Amsterdam moet over een paar weken de deuren sluiten nadat er bewijs is gevonden dat er erotische massages plaatsvinden in de salon.

De verhuurder van de bedrijfsruimte huurde een privédetective in, die meerdere keren een erotische massage kreeg aangeboden.

De verhuurder had de man ingehuurd omdat hij de massagesalon weg wilde hebben. De salon was begin 2018 al drie maanden gesloten vanwege de aanwezigheid van spermasporen.

De detective bezocht de salon vier keer en gaf bij de pogingen tot erotische massages aan "bij nader inzien niet in de stemming" te zijn. Een van die keren lukte het ook om de massage te filmen.

De eigenaar van de massagesalon betwistte tijdens de rechtszaak dat ze het geslachtsorgaan van de detective heeft aangeraakt. Ze zei dat "als de detective inderdaad zijn onderbroek zou hebben uitgedaan, hij dat zelf zou hebben gedaan en dan zou er sprake van uitlokking zijn geweest".

De rechtbank stelt echter dat de privédetective gedetailleerd verslag deed en dat er geen reden was om te twijfelen aan zijn verklaringen. Van uitlokking is volgens de rechter ook geen sprake.

De massagesalon moet de sleutels uiterlijk op 31 december inleveren.