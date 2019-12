De nieuwe dienstregeling van de NS gaat zondag 15 december in. Wat verandert er voor Amsterdam?

In het weekend gaan 's nachts twee nachttreinen in plaats van één rijden tussen Amsterdam Centraal en Haarlem, in beide richtingen. Dit gebeurt in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag.

In het strandseizoen gaat de NS zes treinen per uur extra inzetten tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee. Twee daarvan, sprinters, vertrekken van Amsterdam Centraal en de andere vier rijden tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee.

Mensen die in de spits van Amsterdam Centraal in de richting van Deventer of Apeldoorn reizen kunnen op Amersfoort Centraal voortaan direct aan de overkant overstappen. Daardoor kost de overstap geen extra reistijd.

De Thalys gaat op zaterdag en zondag één keer extra in de richting van Amsterdam Centraal rijden.

Amsterdam wordt ook genoemd in grootschalige geplande werkzaamheden die in 2020 plaatsvinden. Deze zullen plaatsvinden tussen Centraal en Bijlmer ArenA.

Een compleet overzicht van de wijzigingen is te lezen op de website van de NS.