Bij een verkeersruzie op de parkeerplaats van het Olof Palmeplein in het Amsterdamse stadsdeel Noord zijn vrijdagmiddag twee mensen aangehouden. Een gewonde raakte buiten bewustzijn en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de ruzie op het parkeerterrein waren drie personen betrokken. Twee van hen zijn aangehouden door de politie, de ander raakte gewond. Wat de relatie tussen de personen is en hoe het slachtoffer gewond is geraakt, is niet bekend.

Volgens getuigen zouden twee personen met elkaar op de vuist zijn gegaan, maar dat kan de politie niet bevestigen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de ruzie.