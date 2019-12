Woningcorporatie Ymere start op 8 januari 2020 met het vervangen van loden waterleidingen in de woningen in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

De GGD in Amsterdam stelde in oktober vast dat veel leidingen in Noord nog oude loden waterleidingen hebben, waardoor het drinkwater in die woningen vervuild kan raken. Een te grote hoeveelheid lood in het lichaam kan bij kinderen een negatieve invloed op de hersenontwikkeling hebben.

Woningcorporatie Ymere start in januari met de aanpak van die leidingen. Als eerste wordt een aantal huizenblokken van zes tot tien woningen aangepakt. Op basis van de resultaten van die ingrepen wordt gekeken naar de rest van de woningen in het stadsdeel.

'Een megaoperatie'

Ymere heeft de laatste maanden bijna 6.400 woningen onderzocht. Tijdens dat onderzoek zijn loden leidingen opgespoord en zijn er honderden watertesten gedaan.

Vanaf volgende week wordt contact gelegd met huurders van de huizenblokken die als eerste worden aangepakt. Het eerste proefblok is in de Westwouderstraat, volgens de corporatie hebben bewoners hierover onlangs bericht gehad.

Nadat de loden toevoerleidingen in de proefwoningen zijn vervangen volgt de rest van Noord. "Het is een megaoperatie. Het gaat om vele honderden woningen. Die kun je niet allemaal tegelijkertijd aanpakken, dus dat kost wel tijd", licht een woordvoerder van Ymere toe.