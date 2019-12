De 59-jarige homoseksuele pastoor Pierre Valkering is onterecht ontslagen door de Vredeskerk in Amsterdam, heeft de Congregatie voor de Clerus, de afdeling van het Vaticaan die zich bezighoudt met priesterzaken, geoordeeld. Zo zijn bij het ontslag veel procedurefouten gemaakt, zei Valkering donderdag in het radioprogramma Dit is de Dag, meldt de NOS.

Tijdens zijn 25-jarig ambtsjubileum in de kerk begin dit jaar kwam de pastoor er voor uit homoseksueel te zijn. Hij werd vervolgens geschorst en in juli ontslagen.

Begin april verscheen ook een boek van Valkering, waarin hij forse kritiek uit op de Rooms-Katholieke Kerk. In het boek schreef hij dat hij wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving. Het bisdom voelde zich door de publicatie van het boek overvallen.

De pastoor ging in hoger beroep tegen zijn ontslag. De zaak werd in Rome behandeld door de Congregatie voor de Clerus. Die oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat het ontslag van de pastoor geoorloofd was en dat het aan hoor- en wederhoor ontbrak.

Toch kan de priester naar zijn zeggen niet zomaar terugkeren naar de Vredeskerk. De Congregatie heeft hem geadviseerd zich terug te trekken. "Ik moet er voor Kerst over beslissen. Men heeft blijkbaar grote problemen met mij en ze vinden dat ik voor een tijdje naar de zijlijn moet", aldus Valkering.