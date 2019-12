De muurschildering van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring op het koelhuis van het Foodcenter in Amsterdam-West wordt volgend jaar gerestaureerd.

Het kunstwerk werd in 2018 herontdekt nadat het zo'n twintig jaar achter een metalen gevel was verdwenen. Haring schilderde het in 1986.

Volgens experts is restauratie noodzakelijk. Het afgelopen jaar is een restauratieplan gemaakt. De totale kosten bedragen 180.000 euro. De Keith Haring Foundation, de gemeente Amsterdam en projectontwikkelaar Marktkwartier dragen ieder een derde bij aan de kosten.

In 1986 had Haring zijn eerste solotentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In dat jaar ging hij met graffitikunstenaars op pad en beschilderde hij meerdere panden in Amsterdam, waaronder de muur van het toenmalige museumdepot van het Stedelijk Museum en een hoogwerker.

De restauratie van het kunstwerk zal in april 2020 van start gaan en zes weken duren.