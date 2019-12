De Russische onderzeeboot Foxtrot ligt maandag voor het laatst in de haven bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Het schip wordt die dag naar een haven in Vlaardingen gebracht en zal daar worden gesloopt.

De Foxtrot ligt al sinds 2002 in de NDSM-haven. Oorspronkelijk was het schip onderdeel van de Russische Sovjetvloot, maar in 1991 dook een groep ondernemers de onderzeeër op.

De ondernemers wilden in de Foxtrot presentaties en bijeenkomsten houden, maar dat project mislukte. Vervolgens bleef het schip lange tijd ongebruikt in het IJ liggen.

Daarna bleef het onduidelijk wie de formele eigenaar van de onderzeeër was. Het was daarom onbekend wie verantwoordelijk moest worden gesteld om de Foxtrot te verwijderen. Uiteindelijk besloot stadsdeel Noord om de onderzeeboot onder bestuursdwang definitief te laten verwijderen.

Schip bevat veel asbest en afvalstoffen

Het bestuur bepaalde dat het schip verplaatst moet worden naar een slooplocatie, omdat het veel asbest en afvalstoffen zou bevatten. Bovendien is de onderzeeër behoorlijk roestig.

Aangezien de Foxtrot in slechte staat verkeert, zal het schip met een duw- en sleepboot worden vervoerd naar Vlaardingen. Maandag vertrekt de onderzeeboot rond 10.00 uur naar zijn "allerlaatste haven", laat de gemeente weten.

"We gaan in Noord het iconische beeld van deze onderzeeboot ontzettend missen", stelt stadsdeelvoorzitter Erna Berends. "Maar ik ben ook heel blij dat we de Foxtrot, geheel passend bij de ambities van het college, duurzaam kunnen slopen in eigen land."