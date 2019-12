De lessen op het Fons Vitae Lyceum zullen na de kerstvakantie weer op de oorspronkelijke locatie in het Amsterdamse stadsdeel Zuid worden gegeven. Het pand raakte eerder beschadigd door een brand en zal in januari weer hersteld zijn.

"We hebben 2,5 jaar gewerkt met noodlocaties in Oost en Zuid. Nu gaan de laatste twee weken daarvan in", vertelt rector David Asser.

Op 21 juni 2017 ontstond tijdens werkzaamheden brand op het dak van de school. De derde verdieping en de zolder werden verwoest en er was veel waterschade. Begin 2018 kreeg het Fons Vitae 190.000 euro subsidie voor de extra kosten.

"Los van het feit dat ik er zelf veel van geleerd heb, was het allemaal best stressvol", vertelt Asser. "Met name voor de docenten, die veel moesten reizen om te beperken dat leerlingen veel op en neer zouden moeten."

"Het eerste jaar overviel het ons echt, daarna hebben we er wel beter op ingespeeld. Maar uiteindelijk denk ik dat ze heel blij zijn dat ze van al dat gependel af zijn. En voor mij is het heel prettig al het personeel weer op één locatie te hebben."

Op maandag 6 januari zullen de docenten het pand weer betreden. Op woensdag 8 januari beginnen de lessen. Ook kondigt Asser een formele opening met verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) aan. Die vindt plaats op 7 januari.