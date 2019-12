Meerdere bewoners van Amsterdam-Noord halen hun water momenteel uit een pomp uit vrees dat hun leidingen vervuild zijn met lood.

Afgelopen oktober werd bekend dat duizenden woningen in het Amsterdamse stadsdeel nog oude loden waterleidingen hebben, waardoor het drinkwater mogelijk vervuild is geraakt. De Amsterdamse verhuurder Ymere stuurde vervolgens een brief naar huurders dat een onderzoek zou worden gestart. Voor dit onderzoek konden huurders watertesten aanvragen.

Ymere laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is, maar dat inmiddels van 373 watermonsters de uitslag bekend is. Bij 19 procent daarvan voldoet het water niet aan de wettelijke norm, die een maximum van 10 microgram lood per liter behelst.

"We werken hard om dat op te lossen", laat een woordvoerder weten. "Maar we beseffen helaas ook dat zoiets tijd kost. En dat die tussenliggende periode voor alle betrokken bewoners geen leuke tijd is en tot de nodige ongemakken leidt."

Ymere laat in een reactie weten de tijd nodig te hebben om goed in kaart te brengen hoe het zit en hoe de leidingen lopen. "We weten al veel, maar nog niet alles. Het is daarom helaas nog niet mogelijk te zeggen wanneer dit deel van de operatie is afgerond. Het gaat om vele honderden woningen."

Deel bewoners krijgt huurkorting

Een te grote hoeveelheid lood in het lichaam kan bij kinderen een negatieve invloed op de hersenontwikkeling hebben.

Een woordvoerder laat weten dat de corporatie op dit moment bezig is met het selectieproces voor de technische bedrijven die in de loop van volgend jaar aan de slag gaan. Bewoners bij wie de norm van 10 microgram per liter kraanwater wordt overschreden, komen in aanmerking voor een huurkorting van 60 procent. Huurders krijgen hier persoonlijk bericht van.

De bewoners gaan woensdag vragen stellen bij de raadscommissie.