De prijsverhoging van het openbaar vervoer kan niet meer worden teruggedraaid, zo heeft het bestuur van de Vervoerregio dinsdagavond laten weten.

De Amsterdamse gemeenteraadsleden Tiers Bakker (SP), Zeeger Ernsting (GroenLinks), Dennis Boutkan (PvdA) en Kevin Kreuger (FVD), die ook in de zogeheten Regioraad zitten, vroegen het bestuur van de Vervoerregio dinsdagavond om opheldering. Ze willen het liefst dat de prijsverhoging in het openbaar vervoer, die volgens Bakker in de praktijk 3,4 procent is, van tafel gaat.

Vervoerregio-bestuurder Gerard Slegers wees erop dat de vervoersbedrijven de prijzen zelf wilden verhogen. Zij zouden in 2020 namelijk meer geld moeten uitgeven door hogere loon- en brandstofkosten.

Slegers zei ook dat de prijsverhoging binnen de landelijke normen valt. "Wanneer het niet via tickets gaat, dan leidt het uiteindelijk tot een duurder of slechter ov. En een slechter ov willen we juist niet."

"De tarieven terugdraaien gaat ook niet, want die zijn al verwerkt", vervolgde hij. "Dan moet de begroting aangepast worden. Ik kan er niets meer aan doen."

Slegers gaf op verzoek van Ernsting wel aan dat de Vervoerregio gaat onderzoeken hoe het openbaar vervoer in de jaren na 2020 eventueel goedkoper kan worden.