Een woning aan de Barbusselaan in Zuidoost in Amsterdam is dinsdag op last van burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten. Er is een hennepkwekerij met 222 planten aangetroffen.

De woning is gesloten op basis van de Opiumwet, meldt de gemeente Amsterdam.

De hennepkwekerij was in werking. Naast de planten zijn er ook 39 assimilatielampen aangetroffen.

"De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar en de aanzuigende werking op criminele activiteiten", schrijft de gemeente in een persbericht.

De energie in het pand werd op illegale wijze afgetapt. De woning wordt niet bewoond.