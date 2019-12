De maatregel om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen in Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat er minder ongevallen met snorfietsers en fietsers plaatsvinden, meldt de gemeente dinsdag op basis van een eerste evaluatie.

Voorgaande jaren vonden er in de periode van april tot oktober ongeveer 100 ongevallen plaats waarbij een snorfiets was betrokken, het afgelopen jaar waren dit er 29. Ook is het aantal ongevallen met fietsers als slachtoffer fors gedaald en is het aantal conflicten tussen snorfietsers en andere weggebruikers afgenomen.

Sinds 8 april van dit jaar rijden snorfietsers niet langer op het fietspad, maar op de rijbaan in Amsterdam. Ook moeten zij verplicht een helm dragen. De gemeente wilde met deze verkeersmaatregelen de veiligheid en doorstroming op drukke fietspaden verbeteren.

Uit de eerste evaluatie is gebleken dat de drukte op de fietspaden is afgenomen. De maatregel zou er volgens de gemeente tot dusver niet voor hebben gezorgd dat de drukte op de rijbaan is toegenomen. Het aantal geregistreerde snorfiets in de stad is ook gedaald van 37.000 in januari vorig jaar naar 26.000 in oktober van dit jaar.

Het Amsterdamse college laat dinsdag weten tevreden te zijn over de positieve resultaten van de verkeersmaatregel. In april, een jaar na de invoering van de maatregel, willen zij een nieuwe meting laten uitvoeren naar de effecten op het Amsterdamse verkeer. Ook worden de ongevallenstatistieken in de gaten gehouden.