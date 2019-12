Vijf vleesverwerkers in Amsterdam zijn in overtreding op het gebied van veilig en eerlijk werken, oordeelt de Inspectie SZW dinsdag na een controle in samenwerking met de Nationale Politie.

Bij de vijf bedrijven zijn verschillende overtredingen geconstateerd die varieerden van het niet dragen van de verplichte beschermende kleding, het ontbreken van afschermingen bij machines en het niet voldoen aan andere vereiste veiligheidsvoorzieningen waardoor er ernstig gevaar ontstaat voor medewerkers. Bij enkele machines werkte de noodknop ook niet.

Het is niet bekend om welke vleesverwerkers het gaat. Een van de bedrijven heeft eerder al een boete van ruim 28.000 euro ontvangen van de inspectie. Het is onbekend welke sancties de bedrijven nu krijgen.

In totaal zijn door de inspectie in heel Nederland veertien waarschuwingen gegeven voor onveilig werken. In zes gevallen moest een deel van de productie tijdelijk worden stilgelegd.

Volgens de Inspectie SZW was het veiligheidsbewustzijn niet erg groot, ondanks dat in de branche veel afspraken zijn gemaakt over de arbeidsomstandigheden.