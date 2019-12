Een scooterrijder is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeval in het Amsterdamse stadsdeel Oost. Het slachtoffer kwam rond 23.30 uur tegen een paal terecht op de Veelaan.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, werden ingezet om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is na de eerste zorg met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.

Agenten zijn in een politiewagen achter de ambulance aan naar het ziekenhuis gereden.



Het is niet bekend wat de oorzaak was van het ongeval. De verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie is een uitgebreid onderzoek gestart om de toedracht te achterhalen. Een deel van het fietspad en weg was daardoor afgesloten.