Minister voor Onderwijs Arie Slob heeft maandag gesproken met schooldirecteuren, leerkrachten en bestuurders van de zestien basisscholen in Amsterdam Nieuw-West die deze week dicht zijn vanwege het lerarentekort. Zo'n 5.400 kinderen kunnen sinds maandag een week lang niet naar school.

De leerkrachten, directeuren en bestuurders begonnen maandag met het zoeken naar een oplossing voor het groeiende lerarentekort op de scholen van de Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT). De eerste dag is gebruikt om alles in kaart te brengen en informatie en ervaringen uit te wisselen tussen het personeel van de scholen.

"Het bijzondere is dat we het helemaal niet over geld gehad hebben", vertelde Slob, die bij het gesprek aanwezig was. "De vraag die hier nu op tafel lag, is niet direct: wanneer gaat mijn salaris weer omhoog? Maar de vraag: hoe kunnen we ons onderwijs zo inrichten dat het voor ons ook werkbaar blijft? Dat we de werkdruk die er is, op een goede manier kunnen opvangen."

Bestuurder: 'Mensen zijn aan het verzuipen'

STWT-bestuurder Joke Middelbeek zegt ook dat er niet over geld gesproken is. "Dat is wel wat het op de lange termijn moet zijn. Dat vind ik ook. Op de lange termijn moet er echt iets gebeuren aan die salarissen. Maar in het nu zijn de mensen nu aan het verzuipen. Dat is iets waar we nu wat aan moeten doen. Daar helpt even een beter salaris niet bij."

Aan het einde van de week komt de stichting met plannen die minister Slob gaat bekijken. Waar mogelijk wil hij de scholen tegemoetkomen om die plannen te realiseren.

Toch zei de minister vooral op bezoek te zijn geweest om zich te informeren over de stand van zaken op de scholen en te horen wat de problemen precies zijn.