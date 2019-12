De politie is maandagmiddag massaal uitgerukt voor een verdachte situatie in een woning aan de Jozef Israëlskade in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Daarbij zijn twee personen aangehouden. Het is nog onbekend waar zij van worden verdacht.

De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en heeft onderzoek verricht. Ook werd het Team Explosieven Verkenning (TEV) uit voorzorg opgeroepen.

De politie verwacht pas dinsdag meer informatie te kunnen geven over de aanhoudingen.