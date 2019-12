Zestien basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zijn komende week gesloten vanwege het lerarentekort. Zo'n 5.400 kinderen kunnen vanaf maandag een week lang niet naar school.

"We zitten in een crisis; we hebben te weinig leerkrachten. We vangen dat al twee jaar op en dat wordt steeds erger", vertelt Joke Middelbeek, voorzitter van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden, in de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws van NU.nl. "Dan moet je besluiten om na te denken hoe je in een crisis er toch voor zorgt dat de kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen."

De scholenorganisatie wil komende week gebruiken om na te denken over het lerarentekort en mogelijke oplossingen. "De kinderen van nu hebben gewoon niet het onderwijs dat ze nodig hebben", vervolgt de voorzitter. "Daarvoor moeten we iets anders gaan doen dan we nu doen.

Volgens de voorzitter begonnen 310 kinderen bij de scholen in Nieuw-West het schooljaar zonder een eigen juf of meester.

In augustus bleek uit onderzoek van NU.nl dat een op de vijf basisscholen in Nederland bij de start van het schooljaar nog minstens één vacature voor een leerkracht had. Veel schooldirecteuren lukte het niet om vóór de start van het nieuwe schooljaar hun vacatures te vervullen. Aan het onderzoek deden 1.156 basisscholen mee.