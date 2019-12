Amsterdam

Kantoorkrapte in Amsterdam, bedrijfsruimtes in Eindhoven in opmars

Steeds minder bedrijven kiezen voor een kantoor in Amsterdam. Was de ingebruikname van hoofdstedelijke kantoorruimtes in 2017 nog 32 procent, dit jaar is dat gedaald tot 17 procent. De hoofdstad lijdt aan kantoorkrapte als gevolg van de populariteit. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield, waarover BNR eerder berichtte.