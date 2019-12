De 25-jarige schilder die op 2 september 2018 een 44-jarige man uit Amsterdam doodstak in een woning in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg handelde uit noodweer, heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De man wordt vrijgesproken van alle rechtsvervolging.

Volgens de rechtbank is de toedracht van het incident niet gebleken uit het politieonderzoek en zijn er onvoldoende aanknopingspunten om de verklaring van de verdachte te weerleggen.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd door zijn vrouw en kinderen aangetroffen in hun woning aan de C.J.K. Van Aalststraat. Hij was met dertig messteken om het leven gebracht. Na het steekincident vluchtte de schilder via Duitsland en Italië naar Frankrijk. Twee maanden later werd hij daar aangehouden en uitgeleverd aan Nederland.

De bewoner en de schilder hadden een conflict over de kwaliteit en de kosten van het schilderwerk. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had de bewoner schulden en kon hij de rekening van het schilderwerk niet betalen.

Verdachte handelde uit noodweer

De verdachte beriep zich aanvankelijk op zijn zwijgrecht, maar kwam later in het proces met een uitgebreide verklaring. Hij stelde dat het slachtoffer hem probeerde te verkrachten, waarna de verdachte hem uit zelfverdediging zou hebben gestoken. De officier van justitie vond de verklaring van de schilder ongeloofwaardig, omdat hij geen letsel had na het incident. Ook had hij die dag de hulpdiensten niet gebeld.

Hoewel de rechter vindt dat de schilder "excessief" reageerde door de bewoner met dertig messteken om het leven te brengen, handelde hij uit noodweer en was zijn reactie dus gerechtvaardigd.