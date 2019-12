Het roze beeld van een huilende vrouw op het Beursplein in Amsterdam is donderdag toch niet vernield, blijkt vrijdag uit onderzoek van de Amsterdamse recherche. Het standbeeld van het Aidsfonds is, zonder dat een mens in de buurt was, omgevallen.

Dat blijkt uit beelden van veiligheidscamera's. De politie vermoedt dat het roze object is omgevallen door de wind.

Het beeld van het Aidsfonds stond in het teken van de 32 miljoen mensen die sinds het uitbreken van aids zijn overleden. Iedere veertig seconden liet de vrouw een traan, ter verbeelding van het feit dat wereldwijd iedere veertig seconden iemand sterft aan de ziekte.

"Op bewakingsbeelden is te zien dat het beeld uit zichzelf omvalt", zegt een woordvoerder van de politie. "Het kan bijvoorbeeld zijn gebeurd door een windstoot. Waarschijnlijk had dat iets te maken met het zwaartepunt. Het beeld is bij de knieën gebroken."

Aidsfonds vindt lezing politie moeilijk te geloven

Het beeld stond sinds 1 december op het Beursplein. Het beeld zou eigenlijk vrijdag worden verplaatst naar Amersfoort, waar het ook een aantal dagen zou staan. Daarna zou het beeld op verschillende andere plekken in Nederland te zien zijn.

Een woordvoerder van het Aidsfonds kan zich niet voorstellen dat het beeld zomaar is omgevallen. Zo zouden er afdrukken van voetstappen in het bassin aangetroffen zijn. "Maar we gaan ons daar verder niet meer mee bezig houden. Het belangrijkste is dat het beeld nu gerepareerd wordt."

De reparatie van het standbeeld vindt plaats in een atelier. Daarna zal het beeld in meerdere Nederlandse steden te zien zijn, waaronder Amersfoort. Het Aidsfonds heeft de intentie uitgesproken om na de tour een vaste plek te vinden in Amsterdam.