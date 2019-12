Het roze beeld van een huilende vrouw op het Beursplein in Amsterdam is donderdag, vier dagen na plaatsing, omgevallen. Het beeld van het Aidsfonds was ter verbeelding van de 32 miljoen mensen die sinds het uitbreken van aids zijn overleden.

Iedere veertig seconden liet de vrouw een traan, ter verbeelding van het feit dat wereldwijd iedere veertig seconden iemand sterft aan de ziekte.

Het beeld stond sinds 1 december op het Beursplein. Het beeld zou eigenlijk vrijdag worden verplaatst naar Amersfoort, waar het ook een aantal dagen zou staan. Daarna zou het beeld op verschillende andere plekken in Nederland te zien zijn.

Het Aidsfonds moet de campagne nu noodgedwongen stopzetten. "We vinden het heel zonde, zeker omdat het een actie was die om solidariteit vraagt. Het plaatsen van zo'n beeld kunnen we nu niet nog een keer doen."

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat het beeld van het Aidsfonds was vernield. De politie meldt vrijdag echter dat het beeld is omgevallen. We hebben dit aangepast in het bericht.