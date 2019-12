Amsterdam

Vergelijkingssite: Parkeren op straat nergens duurder dan in Amsterdam

Van alle steden ter wereld is parkeren op straat het duurst in Amsterdam, blijkt donderdag uit de jaarlijkse Global Parking Index van Parkopedia. Het is een van de weinige plaatsen ter wereld waar parkeren op straat duurder is dan in een parkeergarage. Utrecht staat op de vijfde plek in de lijst.