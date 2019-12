Het Amsterdamse college heeft woensdag besloten dat tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken in alle parken in de stad.

Het besluit vloeit voort uit het plan van aanpak consumentenvuurwerk van de gemeente Amsterdam. Uiteindelijk moet vuurwerk in de stad alleen nog toegestaan worden op speciaal daarvoor aangewezen plekken, maar daar is nog geen sprake van.

"Het afsteken van vuurwerk in parken leidt tot schade aan groenvoorzieningen en tot overlast, omdat de knallen en/of visuele effecten kunnen resulteren in schrikreacties bij in parken en groengebieden aanwezige dieren", aldus het college.

Verder zegt het college: "Het stadsbestuur streeft ernaar om oud en nieuw voor iedereen feestelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de incidenten met vuurwerk en de overlast voor mens en dier als gevolg van het afsteken van vuurwerk terug te dringen."

Eerder werd vuurwerk al rond ziekenhuizen verboden. Bij inrichtingen waar dieren worden verzorgd of opgevangen, is vuurwerk al meerdere jaren niet toegestaan. Volgens de gemeente is er nog voldoende ruimte in Amsterdam om vuurwerk af te steken, nu het in parken verboden wordt.

In eerste instantie was het plan om vuurwerk al vanaf aankomende jaarwisseling alleen nog maar in speciale zones toe te staan. Uiteindelijk zag de gemeente daar voor nu nog vanaf. Burgemeester Femke Halsema wil namelijk eerst op kleine schaal experimenteren met vuurwerkzones, voordat het op een grootschalige manier wordt ingevoerd.