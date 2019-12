Amsterdam

OM gaat in hoger beroep tegen uitspraak over steekpartij Albert Cuyp

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over een steekincident in maart op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. De 46-jarige verdachte werd maandag veroordeeld tot tbs met voorwaarden. Het OM had tbs met dwangverpleging geëist.