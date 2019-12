Een man is dinsdag rond 16.10 uur gewond geraakt bij een steekpartij op de Nieuwe Doelenstraat in het Amsterdamse stadsdeel Centrum. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is nog onduidelijk wat er precies aan de steekpartij vooraf is gegaan. Volgens een politiewoordvoerder was er mogelijk sprake van een vechtpartij tussen zes of zeven personen. De vechtpartij zou zijn ontaard in een steekpartij.

De verdachten, in de leeftijd van twintig tot dertig jaar, zijn na het incident gevlucht en nog niet aangetroffen. De politie spreekt graag met getuigen.