Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over een steekincident in maart op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. De 46-jarige verdachte werd maandag veroordeeld tot tbs met voorwaarden. Het OM had tbs met dwangverpleging geëist.

De verdachte stak een vader en diens zoon op 13 maart met een mes neer op de Albert Cuypmarkt. Zij liepen daarbij diepe snijwonden op.

Uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek is gebleken dat de verdachte ten tijde van het incident in een psychose verkeerde en dat hij werd geleid door wanen.

De rechtbank oordeelde maandag dat de man ontoerekeningsvatbaar was en dat de steekpartij hem niet kan worden toegerekend. Hij werd ontslagen van alle rechtsvervolging. Wel werd hij veroordeeld tot tbs met voorwaarden, omdat hij zonder behandeling mogelijk opnieuw gewelddadig wordt.

Tbs met voorwaarden is een lichte vorm van tbs. Een veroordeelde wordt in dat geval vaak niet gedwongen opgenomen in een kliniek. Wel verblijft hij of zij vaak in een verslavingskliniek of een forensisch psychiatrische kliniek (FPK).