Amsterdam

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven eind 2020 in gebruik

Holthausen Energy Points (HEP) verwacht na de zomer van 2020 dat het waterstoftankstation aan de Australiëhavenweg in gebruik is. Het bedrijf begint de bouw in het voorjaar van 2020 en zal daarmee het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven realiseren.