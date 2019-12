Holthausen Energy Points (HEP) verwacht na de zomer van 2020 dat het waterstoftankstation aan de Australiëhavenweg in gebruik is. Het bedrijf begint de bouw in het voorjaar van 2020 en zal daarmee het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven realiseren.

Voor de bouw heeft de gemeente Amsterdam een eenmalig bijdrage beschikbaar gesteld van 500.000 euro om de duurzame productie van waterstof bij het tankstation te stimuleren. Daarnaast gaat de gemeente haar vuilniswagens omzetten naar waterstof-elektrisch aangedreven wagens.

De eerste zes vuilniswagens moeten in 2020 gaan rijden door de Amsterdamse straten.

Naast een tankstation zal het station ook dienen als vulstation. Door dit vulpunt hebben bedrijven met (bouw)generatoren en hijs- en liftgereedschappen, zoals heftrucks, gemakkelijk en snel toegang tot waterstof.