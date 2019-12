Inwoners van de gemeente Amsterdam kunnen vanaf maandag opnieuw een pakket aanvragen om hun straat vuurwerkvrij te houden tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar was dit voor het eerst mogelijk in de gemeente.

Het is tot 23 december mogelijk om een dergelijk pakket aan te vragen. Het pakket bevat borden om de vuurwerkvrije straat te markeren, 25 raamposters en een stappenplan.

Het aanvragen van zo'n pakket dient in overleg met de buurt te gebeuren. "De vuurwerkvrije zone is een gezamenlijke, vrijwillige afspraak van de buurt", meldt de gemeente. Vorig jaar was er enige verontwaardiging aan de Mechelensingel in stadsdeel Nieuw-West, omdat niet alle bewoners het eens waren met de vuurwerkvrije straat.

De borden mogen van 29 december tot 2 januari blijven hangen.