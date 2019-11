Een docent van het Wellantcollege in het Amsterdamse Sloten is deze week vergiftigd door een leerling. Het meisje was boos omdat ze haar telefoon niet mocht gebruiken in de les, waarna ze schoonmaakmiddel in de thee van haar docent goot.

Dat bevestigt een woordvoerder van het overkoepelende Wellantcollege vrijdag na berichtgeving van De Telegraaf.

Het incident gebeurde dinsdag tijdens een kookles. Na een tijdje werd de docent onwel, waarna ze medische hulp moest krijgen. Volgens de krant is bij de vrouw ernstige schade aan haar tong geconstateerd. Op dit moment herstelt ze thuis.

Volgens de woordvoerder heeft de leerling het in een opwelling gedaan en heeft ze er veel spijt van. "Ze ziet nu in dat het verkeerd is wat ze gedaan heeft. We zijn erg geschrokken."

Het meisje is naar aanleiding van het incident overgeplaatst naar een andere school, waar ze extra begeleiding krijgt.