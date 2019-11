De gemeente Amsterdam is er niet in geslaagd om dit jaar in een klein deel van het centrum een afvalboot te laten varen. De aanbesteding is mislukt. De gemeente gaat volgend jaar een nieuwe poging doen, laten wethouders Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) en Laurens Ivens (Reiniging) woensdag in een brief aan de gemeenteraad weten.

De wethouders benadrukken in de brief dat het regelen van de inzameling van bedrijfsafval via het water niet eenvoudig is. "Het laten varen van een soort hop-on hop-off boot door de grachten voor het afvoeren van bedrijfsafval kan de gemeente, vanwege het ontbreken van bevoegdheden, niet zomaar realiseren", schrijven ze.

"Veel verschillende partijen zijn in de stad actief met het inzamelen van bedrijfsafval. Om gehoor te geven aan de wens om bedrijfsafval over water te vervoeren is geconstateerd dat regie noodzakelijk is."

De gemeente wilde daarom een proef doen in het gebied van De 9 Straatjes. Bedrijfsafval werd daar bestempeld als huishoudelijk afval, zodat de gemeente verantwoordelijk werd voor de inzameling en verwerking. Daarna is er gezocht naar een geschikt bedrijf dat een afvalboot kon laten varen. Twee bedrijven meldden zich aan voor de aanbestedingsprocedure, maar die mislukte.

Eind vorige maand is besloten om later weer verder te gaan met de proef. In het voorjaar van 2020 wordt er een nieuwe aanbesteding gestart.