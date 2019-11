Het kerstconcert op 27 december in de Oude Kerk in Amsterdam gaat niet door. De organisator, de stichting Vox Humana, heeft het evenement afgelast vanwege een tentoonstelling diezelfde dag in de kerk.

Sinds vorige week is de tentoonstelling Poems for Earthlings van de Argentijnse kunstenaar Adrián Villar Rojas in de kerk te zien. Door metershoge op elkaar gestapelde zandzakken en grote houten frames is er volgens de organisator momenteel geen sfeer, akoestiek en nauwelijks licht in de kerk, en is een concert niet mogelijk.

Het annuleren van het concert kost de stichting tussen de 1.000 en 2.000 euro, onder meer door de gemaakte pr-kosten en tientallen verkochte tickets. Daarnaast droeg de stichting tussen 2014 en 2019 ruim 12.000 euro bij aan de restauratie van het hoofdorgel, mede in het kader van het kerstconcert. Dit jaar zou het eerste concert zijn met het gerestaureerde orgel.

Jan Flikweert, secretaris van de Vox Humana, is teleurgesteld over de handelswijze van de Oude Kerk. "We hadden al veel eerder een signaal van de kerk willen krijgen. Een maand van tevoren is veel te laat. Dit is onprofessioneel en gezien onze jarenlange samenwerking onfatsoenlijk."

In een korte reactie laat Jacqueline Grandjean, curator van de tentoonstelling en directeur van de Oude Kerk, weten het "heel erg jammer" te vinden dat het kerstconcert niet door kan gaan. Ze had er naar eigen zeggen geen rekening mee gehouden dat de tentoonstelling mogelijk ten koste zou gaan van het concert.