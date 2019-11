ABN AMRO sluit deze week zo'n tien geldautomaten in Amsterdam na een reeks plofkraken in de stad. De automaten worden buiten gebruik gesteld om de veiligheid van omwonenden te kunnen waarborgen.

"Samen met de politie en de gemeente is er per automaat een analyse gemaakt. Bij de automaten die we weghalen, wonen direct mensen in de buurt", legt een woordvoerder van ABN AMRO uit. Het gaat onder meer om de automaat op het August Allebéplein in Nieuw-West.

Het sluiten van de automaten is volgens de bank een tijdelijke maatregel. Of er op een andere plek een automaat terugkomt of niet, wordt later bepaald.

Burgemeester Halsema noemde geldautomaten in de buurt bij woningen deze week al "onwenselijk . Er zijn dit jaar in de stad negentien plofkraken en pogingen daartoe gepleegd.

De ABN AMRO kon niet vertellen of er in andere steden ook geldautomaten gesloten gaan worden.