Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in hoger beroep zestien jaar cel geëist tegen Hans W. en Susanne H. voor het ombrengen van de tachtigjarige Rietje uit Amsterdam, de moeder en schoonmoeder van het koppel.

De tachtigjarige vrouw werd in juni 2016 door haar schoondochter en inwonende mantelzorger dood aangetroffen in haar woning aan het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost. Onder haar tong lag een pil oxycodon, een sterke pijnstiller die ook wordt aangeduid als morfine.

Uit een latere sectie is gebleken dat de vrouw is overleden aan een dodelijke hoeveelheid oxycodon. Volgens het OM heeft zij in korte tijd tien tot twintig tabletten binnengekregen. Het slachtoffer was zelf niet in staat om deze medicijnen in te nemen: zij was dementerende en had in toenemende mate zorg nodig.

In de maanden voor en na haar overlijden werden grote bedragen overgeschreven naar de rekeningen van de verdachten. Volgens het OM werd het slachtoffer door de verdachten geïsoleerd van haar andere kinderen.

Het stel werd in maart 2018 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot tien jaar cel voor doodslag. De rechter oordeelde destijds dat niet kon worden vastgesteld of er sprake was van een vooropgezet plan.

Het OM was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Volgens het OM is er sprake van moord in vereniging.