Amsterdam heeft eind november met 873.200 inwoners meer inwoners dan ooit, verwacht het onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Daarmee zou het record van 872.428 inwoners op 1 januari 1959 gebroken worden.

De afgelopen decennia werd Amsterdam steeds populairder. Sinds 2008 groeit de stad met gemiddeld tienduizend inwoners per jaar. In de tien jaar daarvoor kwamen er jaarlijks zo'n drieduizend inwoners bij.

Hoewel meer gezinnen de stad de afgelopen jaren verruilden voor een woonplaats in de regio, bleef het inwonertal stijgen. Tot 2015 kwam de groei vooral doordat er meer mensen geboren werden dan er stierven. De afgelopen paar jaar groeide het inwonerstal vooral door buitenlandse migratie.

Het inwonertal in Amsterdam zal de komende jaren blijven groeien. In 2032 tikt Amsterdam de één miljoen inwoners aan, verwacht OIS.

Inwonertal nam sinds jaren zestig twintig jaar lang af

Hoewel de stad de afgelopen decennia steeds populairder werd, is dat niet altijd zo geweest. Vanaf halverwege de jaren zestig verloor Amsterdam twintig jaar lang gemiddeld tienduizend inwoners per jaar doordat mensen uit de stad wegtrokken.

In 1973 kende Amsterdam een dieptepunt: toen vertrokken twintigduizend inwoners uit de stad.

Bevolkingssamenstelling is flink veranderd

De samenstelling van de bevolking in Amsterdam is nu heel anders dan in 1959. Zo is de stad etnisch diverser geworden: in 1959 had maar 1 procent van de bevolking een niet-Nederlandse nationaliteit, nu is dat 17 procent.

Ook zijn Amsterdammers gemiddeld ouder. Waar de gemiddelde leeftijd in Amsterdam nu gemiddeld 37,9 jaar is, was dat in 1959 gemiddeld 34,6 jaar. Er zijn nu ook een stuk minder kinderen in de stad: in 1959 was 21 procent van de bevolking maximaal twaalf jaar oud, nu is dat 13 procent.

Het onderzoeksbureau benadrukt dat het inwonertal pas definitief kan worden vastgesteld als ook alle overlijdens- en verhuisberichten zijn verwerkt. Daarom gaat het hier om een schatting op basis van voorlopige cijfers tot en met eind oktober en de gemiddelde groei per maand in de afgelopen jaren.