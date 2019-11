Amsterdam staat wereldwijd op de tweede plaats, na Singapore, op het gebied van zogeheten 'groene mobiliteit', blijkt uit een index van het internationale onderzoeksbureau Oliver Wyman dat samenwerkte met de Universiteit van Californië. De index vergelijkt grote steden op het gebied van leefbaarheid, infrastructuur en groene innovatie.

Volgens het onderzoeksbureau verandert deze "nieuwe industriële revolutie", met onder meer elektrische auto's en luchtvervuiling, de manier waarop we leven en werken. Steden moeten zich aanpassen aan die nieuwe technologieën om economisch concurrerend te zijn of blijven.

Singapore scoort volgens de index het best, gevolgd door Amsterdam, Londen, Sjanghai en New York. De stad met de minste groene mobiliteit is Caïro.

Amsterdam scoort mogelijk zo hoog doordat de fiets in de stad een belangrijk vervoersmiddel is. De gemeente wil auto's de komende jaren zo veel mogelijk weren uit de binnenstad en de wijken daaromheen om meer ruimte creëren voor fietsers, voetgangers en trams.