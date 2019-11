De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Eye Filmmuseum kleuren tot 10 december oranje als protest tegen vrouwengeweld.

Maandagavond was de eerste keer dat de De Brug op het Roeterseilandcampus van de UvA en het Filmmuseum Eye opvallend oranje kleurden. Tot 10 december zal dit dagelijks gebeuren van 17.00 uur tot 22.00 uur.

De UvA en het Eye zijn twee van de vele instanties die meedoen aan de Orange the World, een zestiendaagse wereldwijde actie over geweld tegen vrouwen. Ook een kantoorpand aan de Prinsengracht en enkele andere gebouwen in de stad worden tijdelijk oranje uitgelicht.

In 2012 ondertekende Nederland het verdrag over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. Verschillende vrouwenorganisaties stellen dat het door de opkomst van de MeToo-beweging nu juist de tijd is om seksuele intimidatie aan te pakken.