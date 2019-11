Jorrit Nuijens, de oud-wethouder van Diemen, heeft van het Openbaar Ministerie (OM) een boete van 600 euro gekregen voor drugsbezit en het verstoren van de openbare orde, schrijft Nuijens in een verklaring.

Er komt geen rechtszaak, omdat de oud-wethouder akkoord is gegaan met de voorgestelde boetebedragen van justitie.

Nuijens werd op 20 juni gearresteerd voor de Stopera in Amsterdam na een discussie met politieagenten. Hij had op dat moment twee zakjes wiet en een flesje GHB in zijn bezit. Uit een drugstest bleek dat hij niet onder invloed was.

De oud-wethouder schrijft zelf dat hij een gebruikershoeveelheid recreatieve drugs bij zich had. "De keuze om in je eigen tijd recreatieve drugs of alcohol te gebruiken is een privéaangelegenheid."

Nuijens was ten tijde van het incident naar eigen zeggen "overbelast". "De weken voor dit incident waren, vooral vanwege plannen voor de biomassacentrale in Diemen, lang en druk."

Hij is blij dat de zaak nu is afgerond. "Ik kan mij op de toekomst richten."