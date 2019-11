De gemeente Amsterdam gaat duikers inzetten om de conditie van meerdere bruggen en kademuren in de stad te onderzoeken. Naar inschatting van de gemeente voldoet op dit moment het grootste deel van de bruggen en kademuren in Amsterdam niet aan de constructieve eisen.

Het gaat om 264 bruggen en 155 kilometer kademuur die op houten palen staan. Deze houten palen kunnen verzakken of besmet zijn met bacteriën, waardoor ze niet meer sterk genoeg zijn om de bruggen en kademuren te houden. Professionele duikers gaan monsters van de palen nemen om hun conditie te achterhalen. De monsters worden vervolgens in het lab onderzocht.

"De gemeente kijkt aan de hand van de uitkomsten bij welke bruggen er maatregelen moeten worden genomen om ze in goede staat te houden", legt projectmanager Marten van der Plaat uit. "Als de toestand van de brug acuut gevaarlijk is, gaan we over tot gewichtsbeperking of sluiting van de brug."

Het gehele project omtrent de bruggen en kades neemt veel tijd in beslag. "We zijn nog 2,5 jaar bezig met het onderzoeken van de houten palen", vertelt van der Plaat. "Om alles te vernieuwen zijn we om en nabij twintig jaar bezig."

Amsterdammers die in de buurt wonen van de werkzaamheden kunnen overlast ervaren. Er kunnen bijvoorbeeld parkeerplekken worden afgesloten of zwaar verkeer wordt niet meer toegelaten. Bewoners worden daarover tijdig geïnformeerd.