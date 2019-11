Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) heeft 1.200 handtekeningen opgehaald voor een raadsenquête. SEBA wil dat de gemeenteraad dit jaar nog besluit of er een dergelijke enquête over de erfpachtaanbieding moet komen.

Voor SEBA is de handtekeningenactie ook een laatste middel om de deadline van de overstapregeling te verzetten.

Alleen dit jaar kunnen erfpachters nog tegen gunstige voorwaarden overstappen naar het systeem van eeuwigdurende erfpacht. Dit kan voor veel huishoudens duizenden of zelfs tienduizenden euro's schelen. In januari vervallen deze voorwaarden.

De al opgehaalde 1.200 handtekeningen zijn nodig om een zogenoemd volksinitiatief in te dienen. Met zo'n initiatief kunnen belanghebbenden in Amsterdam een eigen voorstel op de agenda van de gemeenteraad zetten. De raad beslist uiteindelijk of het voorstel wordt aangenomen.

Als het voorstel van de enquête door de raad wordt aangenomen, wil SEBA dat de overstapregeling tot die tijd wordt bevroren.

Mocht de gemeenteraad het voorstel van SEBA afwijzen, dan geeft de stichting zich niet gewonnen. "Dan willen we 27.000 handtekeningen ophalen voor een volksstemming over de raadsenquête. We stoppen niet totdat de overstapregeling helemaal van tafel is."

Wel zullen de handtekeningen dan niet voor januari verzameld kunnen worden.

'Huiseigenaren ten onrecht vergeten in overstapregeling'

SEBA pleit voor een raadsenquête omdat huiseigenaren ten onrechte zouden worden vergeten in de overstapregeling.

"Sinds de eeuwwisseling zijn er telkens kleine wijzigingen in het erfpachtsysteem aangebracht die telkens in het nadeel uitvielen van de huiseigenaar, zonder dat ze inspraak daarover hadden", zegt SEBA-voorzitter Koen de Lange.

Het SEBA stelt verder: "Zeker 100.000 Amsterdamse erfpachters zijn zich niet bewust van de grote financiële gevolgen als ze voor het eind van dit jaar geen overstapaanbieding aanvragen."

Met een raadsenquête zou er onderzoek worden gedaan naar het gevoerde erfpachtbeleid vanaf 2000.