De Zeeburgertunnel is in de nacht van maandag op dinsdag en de nacht van dinsdag op woensdag gedeeltelijk gesloten.

De eerste nacht is de oostbuis, in de richting van van Amsterdam-Zuidoost naar Noord, gesloten tussen 23.59 en 5.00 uur. De tweede nacht is de westbuis dicht, van 23.00 tot 5.00 uur.

De tunnelbuizen zijn tijdelijk afgesloten in verband met inspecties en onderhoudswerkzaamheden. Weggebruikers wordt geadviseerd om goed op de borden langs de weg te letten en rekening te houden met een kwartier extra reistijd. Het verkeer wordt omgeleid via de snelweg A10 West/Zuid/Oost en lokaal via de Schellingwouderbrug.