De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee personen aangehouden die betrokken waren bij een vechtpartij in een partycentrum aan de Isolatorweg in Amsterdam.

Agenten waren ter plaatse om assistentie te verlenen bij een reanimatie, maar bij aankomst bleken er meerdere vechtpartijen aan de gang te zijn, verklaarde een woordvoerder van de politie.

De politie was aanwezig met tien voertuigen en is gebleven tot de orde was hersteld. Volgens de woordvoerder stond de reanimatie los van de vechtpartijen.