Het online overstapportaal voor eeuwigdurende erfpacht gaat in de nacht van donderdag op vrijdag van 00.00 tot 6.00 uur offline in verband met onderhoud. Het portaal was donderdagochtend opnieuw korte tijd uit de lucht, namelijk tussen 7.00 en 8.00 uur.

De website was vorige week van maandagavond tot vrijdagavond ook niet toegankelijk in verband met een technische storing. De gemeente meldt dat het onderzoek in de nacht van donderdag op vrijdag nodig is omdat het portaal donderdagochtend opnieuw offline ging.

Amsterdamse woningbezitters hebben nog tot en met 31 december om tegen gunstige voorwaarden over te stappen op het nieuwe systeem van eeuwigdurende erfpacht. Eigenaren komen dan in aanmerking voor een korting van zo'n 10 procent. Als zij een dag te laat overstappen, vervalt de korting. In dat geval betalen woningbezitters mogelijk duizenden of zelfs tienduizenden euro's meer.