De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties heeft vanwege nieuw beleid van de gemeente besloten te stoppen met woningdelen via zogeheten 'Friends-contracten', bleek woensdag tijdens een commissievergadering in de Stopera. Met een dergelijk contract kunnen drie of vier personen samen een huis huren via een woningcorporatie.

Het gaat om enkele honderden Amsterdamse woningen waarin drie of vier volwassenen wonen.

"Voor ons zijn deze regels niet meer werkbaar", meldt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. "Het gaat er met name om dat je alle woningen om moet zetten naar kamers. En we hebben eigenlijk geen zin om onze woningen om te zetten naar kamers. Dat betekent dat we in de toekomst geen nieuwe woningdeelsituaties meer zullen creëren."

De gemeente wil in de toekomst ook geluidseisen stellen aan woningen waar vier mensen in wonen. Daarnaast wil de verantwoordelijke wethouder Laurens Ivens (Wonen) per wijk een quotum voor woningdelen invoeren en moet elke bewoner op het huurcontract staan.

De Vries zegt meerdere keren tegen Ivens te hebben gezegd dat het nieuwe beleid voor problemen gaat zorgen. "Maar dat heeft niet tot verandering van inzichten bij de wethouder geleid."

De commissievergadering in de Stopera trok woensdagochtend veel geïnteresseerden. De vergadering liep vertraging op omdat de aanwezigen niet in de zaal die normaal gesproken gebruikt wordt pasten. Er waren ongeveer zestig insprekers.