Sportvereniging in Amsterdam kunnen door discriminatie of racisme hun huisvesting verliezen, schrijft wethouder Simone Kukenheim (Sport) dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente Amsterdam trekt 10,6 miljoen euro uit voor een "veilig en tolerant" sportklimaat. Daarbij is het niet alleen de bedoeling om Amsterdammers meer te laten bewegen, maar ook om discriminatie en racisme bij sportverenigingen aan te pakken.

Kukenheim: "Een te grote groep Amsterdammers voelt zich nog niet welkom in de sport. Terwijl het juist zo belangrijk is om te bewegen. Sport laat mensen gezonder en fitter voelen. Ook kan sport voorkomen dat mensen afglijden naar crimineel gedrag of eenzaamheid."

Meisjes en lageropgeleiden zouden volgens Kukenheim minder vaak sporten. Ook zouden bewoners van de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord minder sporten in vergelijking met inwoners van andere stadsdelen. De wethouder wil daarom dat elk stadsdeel een op maat gemaakt programma krijgt.