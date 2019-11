De vierduizend lopers die tijdens de Dam tot Damloop in september vanwege de aanhoudende hitte niet konden starten, krijgen hun inschrijfgeld definitief niet terug, schrijft de gemeente Amsterdam dinsdag in een brief aan de gedupeerden.

Om de gedupeerden te compenseren, geeft de organisator van de Dam tot Damloop hen een korting van 25 procent op het inschrijftarief voor volgend jaar. Ook krijgen ze een gratis lidmaatschap, waarmee de lopers volgend jaar voorin mogen starten bij de Dam tot Damloop.

Volgens organisator Le Champion is restitutie van het inschrijfgeld onmogelijk doordat de kosten voor het evenement al zijn gemaakt. Daarnaast staat in de algemene voorwaarden dat deelnemers in dit soort situaties geen aanspraak kunnen maken op restitutie van het inschrijfgeld.

Zo'n 46.000 mensen deden op 22 september mee aan de loop van Amsterdam naar Zaandam. Vanwege de hoge temperatuur - het werd die dag 25 graden - werd het hardloopevenement in samenspraak met de hulpdiensten rond 15.00 uur gestaakt. Het besluit moest voorkomen dat er capaciteitsproblemen zouden ontstaan bij de medische medische hulpverlening.