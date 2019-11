Een deel van het voetgangersgebied voor de Stopera is dinsdag afgezet omdat bij een bouwkundige inspectie scheuren in de gevelplaten van het pand zijn ontdekt.

Het pand wordt jaarlijks geïnspecteerd op schade, laat een woordvoerder van de Stopera weten.

Nadat de scheuren maandag werden ontdekt, is besloten dat het voetgangersgedeelte voor het gebouw voorlopig wordt afgezet vanwege het risico op vallende platen of delen hiervan. Het gebied is momenteel afgezet met linten. Later op de dag worden er ook hekken voor het gebouw geplaatst.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. "We willen het zekere voor het onzekere nemen, vandaar de afzetting."

Een natuursteendeskundige gaat naar de staat van het gebouw kijken. Het pand is sinds dinsdagochtend afgezet. Hoelang de afzetting nodig is, is nog niet bekend.