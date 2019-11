Bij cacaoverwerker Dutch Cacao in Westpoort is in korte tijd twee keer brand uitgebroken. Dinsdag woedt er brand in een silo van het bedrijf en maandag was er brand bij de procesinstallatie.

De omvang van de brand lijkt tot nog toe mee te vallen. De vlammen zijn uitgeslagen in de silo en in een transportleiding.

De silo moet helemaal worden leeggehaald voor de brand kan worden geblust, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Maandag woedde er een brand "in meerdere trommels van de procesinstallatie", aldus de brandweer. Dinsdagochtend besloot het bedrijf het productieproces weer op te starten, maar rond 13.00 uur was het opnieuw raak.

Volgens de brandweer zal de omgeving geen overlast ondervinden van de brand.